高雄副市長林欽榮率領交通局長張淑娟、資訊中心及智慧城市專案辦公室，前往新加坡、馬來西亞進行新南向城市的交流，推動智慧城市與淨零碳排「雙軸轉型」，邀訪參加3月30日將在高雄登場的「2023年智慧城市高峰與展覽@高雄」活動，進一步瞭解新南向各國智慧城市與淨零政策的發展現況、及未來商機，尋求合作機會，推動城市外交，提昇高雄的國際能見度。

林欽榮21日指出，他在20日率領高市府團隊，拜訪新加坡Climate Impact X交易所（CIX）、新加坡政府陸路交通管理局（LTA）的智慧運輸系統運營控制中心、以及新加坡市區重建局（URA,Urban Redevelopment Authority），同時分享高雄市目前對於「低碳減排，智慧城市」的構建藍圖、以及新一代智慧運輸系統如何與智慧城市緊密結合。

他說，新加坡CIX是由新加坡國家基金淡馬錫、新加坡交易所、星展集團和渣打銀行，合資成立的跨國碳權交易平台Climate Impact X（CIX），主打高品質的碳權抵減商品，並結合衛星監測、機器學習和區塊鏈等高科技，提高碳匯的可信度及透明度，實質提升減碳效能，解決跨國公司與機構法人的碳中和需求，台灣的奇美實業公司、華邦電，都是CIX的客戶。

CIX也通過為投資者提供標準化的氣候創新商品，促進產業從傳統的高碳排產業實現「智慧、低碳、產業化」的雙軸轉型。

林欽榮指出，作為台灣最大的工業城市，高雄的溫室氣體排放量約佔全國20％，其中，又有80％來自工業部門，因此，降低空污、減少碳排、乾淨能源等永續環保的議題，將成為高雄透過數位轉型，朝向2050淨零碳排目標的過程中，面對全球氣候變遷及2050淨零排放議題。

他期待能夠參考CIX的經驗，為高雄達到淨零目標，提供助力，並透過與國際間交流和合作，在永續發展領域，進行經驗分享和技術轉移，共同推動全球綠色金融的發展，找出高雄淨零產業的新藍海。

至於新加坡交通部陸路交通管理局（LTA）的智慧運輸系統運營控制中心（OCC），林欽榮表示，該中心為新加坡智慧城市建設的重要一環，負責整合交通運輸資訊、監控交通流量、協調城市交通，使新加坡交通系統更加高效和安全，這次的參訪，讓高市府更加深入了解「交通」對於智慧城市的重要性，高雄市的智慧交通系統及其他基礎建設當中，也與新加坡LTA的OCC一樣，在於提升整體市區交通路網的安全、效率及便利性，為高雄市民提供更好的交通運輸服務。

林欽榮率領的團隊，最後一個拜會的新加坡市區重建局（URA），隸屬於國家發展部之下，是新加坡土地資源主要規劃者，特別是土地資源長期發展、自然海岸線規劃等，並訂定各種範讓新加坡能有最大化、最佳化的土地利用。

林欽榮說，值得高雄學習的是，在URA採用長期和全面的規劃方法，制定戰略計劃，例如長期計劃和總體規劃，以有目標可持續指引未來城市發展，也藉由共創、發展永績與韌性、強化都市生活機能、以及迎接未來的挑戰，打造城市特色等面向，為城市擘畫未來樣貌。

他指出，此次新加坡的參訪行程，不僅了解新加坡智慧城市的發展現況、淨零推動及未來城市規劃，也探討了相關技術與服務的應用，進而對高雄市正在推動的「雙軸轉型」，帶來寶貴的經驗與啟示，同時，也展現出高市府在推動智慧城市發展方面的決心與行動力。期待未來高雄市能夠透過這些經驗，加快智慧城市建設的步伐，並成為台灣智慧城市建設的先行者之一。