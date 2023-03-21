2023世界棒球經典賽即將進入尾聲，今（21日）日本隊逆轉勝墨西哥隊，明天將與美國隊爭奪冠軍。據最新運彩賠率顯示，賭盤看好美國能擊敗日本衛冕成功，不讓分美國賠率1.6，日本1.9，而賠率最高的勝分差，最高來到20倍。

日本隊今日四強戰遭遇墨西哥隊，一度被敲出三分砲，陷入苦戰落後，最後9局下半靠著「村神」村上宗隆的一支逆轉勝再見安打，以6：5擊敗墨西哥，成功闖進冠軍戰與美國爭鋒。

兩隊實力相近，台灣運彩官網顯示，不讓分玩法，美國賠率1.6，日本1.9；大小分的玩法，兩隊總分大於9.5，賠率為1.55，小於9.5，則為1.95；至於勝分差，賭盤看好美國隊以1分之差獲得勝利，賠率為4.5，日本大勝6分則最高，賠率20。

明日的決戰，日本和美國兩大棒球強權爭冠，日本派出日職橫濱DeNA的王牌左投金永昇太先發，而不是原本外界預期的達比修有。至於美國隊，昨以14：2擊敗古巴，拿到冠軍賽門票，明天即將對上日本，總教練羅沙（Mark DeRosa）透露，可能會是響尾蛇強投凱利（Merrill Kelly）。