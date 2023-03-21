Sandy（吳姍儒）今（21日）順利產下一子，開心在社群分享喜訊，「好榮幸！這日，我們歡歡喜喜地誕下「Mason 小初一」充滿感謝感動，也深刻地體會了奇蹟與盼望。」而再次升格為阿公的吳宗憲，興奮表示，「真的太棒了，謝謝大家的祝福。母子平安。我又開心了。」Sandy也透過經紀人表示感謝大家的祝福。

Sandy感動的說，「這天天在我肚子裡開趴踢的小男孩現在穩當地在我懷裡，見了面，倒是相當客氣，哭聲輕柔撒嬌，牽動我心。愛本來就很強大，眾水不能熄滅，洪流也不能淹沒，只是沒想到，我們真的有這個權利和資格孕育出這份愛。」

她分享生產那刻的喜悅，「他在我胸口那一刻就瞬間安靜了下來，周圍還一團混亂忙碌的狀況下，我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你。」她也表示，「你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。」

文末還說，雖然是男生但所有新生兒都是粉色帽子。「請先讓我好好休息，所有的祝福我們都收下囉！」並感謝所有照顧他們的醫護人員也謝謝疼愛她的所有人，「老話一句，願你們都比我更幸福。」