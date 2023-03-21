英國媒體指出，大陸正讓國內幾家最成功的晶片企業更容易獲得補貼，包括中芯、華為等，且這些公司對政府支持的研究也將擁有更多控制權。

英國《金融時報》21日報導，知情人士透露，新規定生效後，受益企業將有機會獲得額外的政府資金補貼，而不必像以前那樣必須達到業績目標。同時，這些企業還將能夠在國家支持的研究項目中發揮更大的作用，減少國有企業和學術機構的影響。

一名消息人士稱，大陸政府將補貼這些公司生產和部署本地化的晶片製造設備，而且補貼沒有設定任何資金上限，並指出這些支持措施都是為了克服美國的限制。

知情人士稱，晶片製造商中芯國際、華虹半導體和華為，以及設備供應商北方華創和中微半導體將是受益於這一政策轉變的公司。

報導稱，這一政策轉變意味著大陸政府默認以前對半導體行業進行大規模補貼以建立國內能力的政策是不成功的，而且也不再是一種選擇，大陸需要對美國遏制其晶片產業發展做出不同的反應。

在大陸官方本月初決定創立中共中央科學委員會，並重新組建科學技術部後，大陸政府與一些晶片公司進行了更密切的合作，而這也是大陸官方對其科技戰略的調整。

一位與大陸晶片製造商有密切聯繫的政府官員說，大陸已經在非功能性研究上浪費了太多的錢，而且無法繞過制裁也沒有成果。「現在是時候拋棄妄想，將所有可能的資源投入到有能力引導行業走出困境的公司了。」