桃園市蘆竹區美福倉儲大火搶救21天才結束，前桃園市長鄭文燦曾高喊要重罰600萬元，藍綠議員20日聯手踢爆，美福早在去年就訴願成功，罰單全撤銷。粉專「政客爽」今(21日)在臉書發文表示，簡單來講，就是先隨便喊一喊呼嚨受害居民，結果600萬裁罰被撤銷，為了選舉鄭文燦在當時隻字不敢提，現在才被揭發。結果睦鄰金竟換成兩卷垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在這過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償。

「關於兩卷垃圾袋，我覺得很有必要講一下。」政客爽指出，前桃園環保局長說我們有要求業者賠錢啊！根據美福大火自救會發起人郭姿秀還原真相是：「市府當初與廠商私下協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的『睦鄰金』，換成兩卷垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在這過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償。」他直呼：笑死，講說是賠錢給民眾，結果到手是垃圾袋，這是什麼荒唐的前桃園市長？

政客爽強調，等於釀成大火的美福倉儲，讓桃園蘆竹的居民忍受惡臭十幾天，幾乎沒什麼懲罰就全身而退。他質疑：「鄭文燦你是不是跟美福倉儲很熟呢？真是啟人疑竇！」並在留言區PO出三卷垃圾袋的圖酸：「這就是美福大火的賠償，好精美的垃圾袋...」

網友也虧「賠垃圾袋應該能算德政了吧？是不是可以納入政績」、「還要請市長去致詞才對」、「都這樣講了，我覺得那些垃圾袋當初要辦理接收剪綵儀式才對」、「五星級大秘寶市長嗎？」、「高雄有陳菊、桃園有鄭文燦」、「大阿哥果然政通人和，一切都搓掉了」。