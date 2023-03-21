台灣大學女生宿舍今（21）日清晨突然大面積掉落，驚天巨響嚇醒不少熟睡中的同學，甚至還有2人受到輕微挫傷，對此，校方回應，台大女三舍屋齡近40年，曾於2009年整修，研判是固定天花板的鐵線鏽蝕釀禍，已經聯絡廠商緊急修復，預計本周內就會完工。

一名台大學生在臉書社團發文表示，今（21）日凌晨2點多，台大女三舍4樓的天花板竟突然大面積掉落，從學生上傳的畫面可見，不僅是天花板，就裡面的輕鋼架、管線皆全數外露，地上散落了大量的層板、碎屑，誇張的場面讓學生擔心：「其他樓會不會跟著一起塌」。

除此之外，論壇《Dcard》上也有人分享當時情況，表示正要入眠時，外頭突然傳來一陣驚天巨響，「瞬間醒到可以起來寫作業」，該網友還上傳的一段僅有2秒的影片，滿目瘡痍的現場有一名女學生穿著寬鬆上衣和小短褲緊挨著牆壁，吃驚的神情似乎擔心隨時會被天上掉下來的層板砸傷。

台大稍早證實確有此事，表示屋齡近40年的台大女三舍曾於2009年整修，研判是固定天花板的鐵線鏽蝕才會發生意外，有2名同學輕微挫傷，但表示不須就醫，輔導員後續將持續關懷其身心狀況，及醫療理賠事宜。

台大指出，今（3/21）早已緊急聯繫廠商會勘，並封鎖現場進行拆除工程，備料就會立即修繕，預估本周內就會完工，修繕期間將安排同學暫時使用3樓浴室。