俄烏開戰後，任何一國與俄羅斯稍微走近都會招致烏克蘭總統澤倫斯基砲火相向，德國、匈牙利尤其受到抨擊。然而，國際刑事法院（ICC）以戰爭罪為由對俄國總統普丁發出逮捕令後，中國國家主席習近平緊接著赴莫斯科與普丁會面，友好之情溢於言表，澤倫斯基卻不作聲，還希望能與習通話。美國政治新聞網「POLITICO」指出，這是為了讓北京維持在「投資者、貿易夥伴和潛在中間人」的位置，以便戰後可藉中國雄厚的財力進行重建。

報導稱，基輔不願激怒中國「非常合理」。首先，戰爭爆發前，中國就是烏克蘭的主要貿易夥伴，也是黑海大麥和玉米的龐大市場，北京並大量投資烏國港口與電信設備等基礎建設。基輔小心翼翼避免與如此重要的貿易夥伴發生衝突，聯合國人權理事會（UNHRC）去年10月投票表決是否針對中國新疆維吾爾自治區人權狀況時，烏國甚至投下棄權票。

中國上月提出《政治解決烏克蘭危機》12 點聲明後，西方國家多對此持疑，澤倫斯基卻表示樂見中國主導和談，稱中方的部分提議尊重國際法，「為何不與中國合作？」報導形容，澤倫斯基正冒著北京可能軍援俄國的風險，與習近平展開一場長期的外交賭注。

烏克蘭漢學家協會董事會主席戈洛德（Vita Golod）告訴POLITICO，「中國需要歐洲」，北京正藉由中國對歐洲的「正向影響」來證明這一點。戈洛德說：「就像北京調停伊朗與沙烏地阿拉伯的衝突一樣，成為了真正的和平締造者。」

不過，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）認為，烏中外交關係已陷入危機。據他觀察，當世界絕大多數國家試圖孤立俄國時，中國卻在許多層面加深與「侵略國」的關係，試圖讓俄國「從小老弟變成附庸國」，而這肯定會給烏國對中政策帶來影響。

梅列日科說：「而且，烏克蘭已經選擇與歐洲大西洋一體化，這與發展對中關係背道而馳。我們站在自由民主世界這邊，不是獨裁政權那邊。」