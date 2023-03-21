桃園隨著人口增加，機車數量也以每年2至3萬輛的速度成長，環保局鼓勵市民淘汰高汙染潛勢車輛，推動「桃汰郎」、「青年輕E購」、「婦幼E騎go」等3大電動機車補助專案，最高金額達3萬9800元，六都之冠，希望電動機車設籍數從8.9萬輛提高到10萬，落實節能減碳。

環保局指出，以往汰舊換新方案只針對二行程及符合一到四期排放標準機車，今年「桃汰郎」方案增加第五期、車齡滿10年機車，其中重型機車可獲市府補助8000元。另「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案提供原車價95折加碼優惠，只要符合30歲以內或育有6歲以下嬰幼兒家庭即可，如果是雙重身分，還有9折優惠。

環保局長陳世偉說，3大電動機車補助專案2月10日起跑，統計至3月10日，電動機車補助申請案件量較去年提升41％，其中申請「青年輕E購」及「婦幼E騎go」專案補助占53％，顯示兩專案讓青年及有嬰幼兒家庭相當有感。

陳世偉表示，「桃汰郎」專案提供二行程機車汰換最高補助1萬8000元，環保署最高補助4800元、經濟部7000元，加上「青年輕E購」及「婦幼E騎go」最高可補助1萬元（以車價10萬元計算），最高可達3萬9800元，若為中低收入戶、復興區民另加碼1萬元，補助方案至年底為止，最晚申請期限至明年1月10日止。

目前桃園市電動機車設籍數約8.9萬輛，透過各項補助計畫及宣導行銷，希望持續減少老舊機車數量，年底達設籍10萬輛目標，落實減碳工作。另外，市府公務機車新購或依年限汰舊換新等，原則上也皆以電動機車為優先，各局處將持續推廣低汙染運具，邁向淨零碳排城市。