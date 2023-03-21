為了避免政府普發現金成為「釣魚網站」詐騙手法，財政部與數發部、財金公司組成專案小組，24小時監控。明（22）日民眾才開始上網登記，財政部就已經查獲2個釣魚網站。

財政部提醒，如發現偽冒網站情事，皆立即通報內政部警政署進行偵查處理，且為防止民眾受騙，將由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，另相關機關即時轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施。

如民眾收到釣魚詐騙網站訊息、可疑電話或不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/）檢舉通報，釣魚網站資訊亦可透過使用之瀏覽器或手機App檢舉回報至google、microsoft或Line官方系統進行審核及封鎖，以防再有民眾受騙。

如確實遭受詐騙，可直接洽鄰近派出所報案並於備案後索取報案三聯單，後續將由內政部警政署及法務部調查局查處並進入偵辦程序。