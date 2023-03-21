台中市長盧秀燕以近80萬票成績光榮連任，不僅大贏民進黨候選人蔡其昌逾27萬票，更創下全市29行政區全拿紀錄，「中霸主」地位牢固。一份最新民調顯示，盧連任3個月後，整體施政滿意度高達67％。值得注意的是，盧支持群中以50至59歲的市民「最鐵」，滿意度高達76％、僅5%不滿意；地區方面，西屯、南屯區對盧滿意度提升15 個百分點，高達78%，可見盧市長執政建設獲高度肯定。

《TVBS》民意調查中心今（21）日公布最新民調，題目為「台中市長連任三個月滿意度調查」，調查時間為3月6日至3月8日，調查對象為809 位20歲以上台中市民。

民調顯示，盧秀燕連任3個月後，施政滿意度高達67%，認為「非常滿意」的民眾有23%、認為「還算滿意」的民眾有44％；此民調較去年7月4日選前5個月的調查，上升了5個百分點。

從民調交叉分析可見，50至59歲的市民最挺盧秀燕，該族群對盧市長的滿意度高達76%，不僅高於其他年齡層，更僅有5％表示不滿意。以地區角度分析，西屯、南屯區對盧市長滿意度提升15個百分點，高達78%，明顯高於其他地區；北屯、北區對盧市長滿意度也從60%提升一成至70%，漲幅相當顯著。