桃園一名莊姓女子的丈夫外遇，先前由姊姊陪同出庭處理侵害配偶權訴訟，在等候開庭之際，莊女的姊姊一時情緒上頭，便比小三中指，辱罵，「北港香爐人人插」，讓小三氣得控告妨害名譽索賠。桃園地院審結，判莊姊要賠償5萬元。可上訴。

判決書指出，曾姓女子因侵害莊女的配偶權，於2020年12月間前往桃園地院出庭，莊女則由姊姊陪同，在等候開庭期間，莊姊替妹妹抱不平、心生不滿，便情緒失控朝曾女比中指，辱罵「北港香爐人人插啊」、「不要臉」等語，讓曾女深感不滿，怒告莊姊妨害名譽並求償20萬賠償金。

對此，莊姊辯稱，他並不認識曾女，他是與家人私下間談話，氣憤現在的小三很厲害、很囂張，才會脫口說出作家李昂所寫的「北港香爐人人插」來暗諷小三的著作，並沒有指名道姓，不知道曾女為何會覺得受侮辱。

桃園地院審理時，法官勘驗曾女拍攝的影片，發現影片中莊姊的臉時不時面對鏡頭，還朝鏡頭比中指及說話，均顯見莊姊辱罵的人為曾女，且事發當時雙方正因為侵害配偶權訴訟在等候開庭，足以證明莊姊所言「北港香爐人人插」是用來侮辱曾女的，認為曾女求償有理，酌情後判莊姊要賠償5萬元為適當。可上訴。