BLACKPINK來台，霸佔了好幾天聲量，連帶黃牛票問題也受到矚目。就有一名牧師在臉書開酸，不解為何寧願花10萬買黃牛票去看「4個永遠不會認識你的人」，卻不願意花時間來看耶穌，PO文曝光慘遭網友灌爆，「基督教管真寬」、「好險觀世音沒禁止我看女團」。

新店行道會主任牧師張光偉19日在臉書發文「一秒4萬張票不見，大家坐車排隊，狂叫3小時，值得；聚會在家旁邊，免排隊，90分鐘，太久！」，他不解，為何大家願意付4400元，甚至10萬的黃牛票，去看4個永遠不會認識你的人，卻不願意來看一位為大家犧牲，死在十字架上的好朋友。

文末他補充，「很多人願意付出代價，但要看到價值，耶穌有價值，但我們教會是不是沒有活出耶穌的價值，不是BP問題，不是耶穌問題，是現代教會問題」。

貼文一出，不僅粉絲火大，連一般網友都看不下去，灌爆張光偉臉書：「突然覺得觀世音菩薩沒有禁止我看女團，真的太美好了」、「怎麼又是基督教」、「怪不得基督教被罵邪教」、「為啥只有基督教要一直拉別人信教啊？耶穌是做直銷的嗎？」、「每次都是基督教在對人指手畫腳」、「你可以看不懂BP，為何別人不能看不懂耶穌」、「基督教被誤解，就是你們這種人管不住嘴」、「有本事請耶穌降臨演唱會啊」、「我永遠也不會認識你，但我還是進來罵你」、「基督徒整天要求尊重，卻從來不會尊重別人」。

隔天張光偉再度PO文回應，強調自己只是關於價值捍衛，並且實在無法理解花10萬買黃牛票的心態，更表示自己可能也會花10萬看劉德華，文末卻補一句「比較期盼看看BLACKPINK的70週年演唱會」，被網友認為是假道歉真酸人：「扯劉德華做什麼？人家認識你嗎」、「最後一句死要酸，這也是教義之一？」、「你的發言叫做攻擊，不叫捍衛」、「好優秀的牧師，被講兩句就封鎖人，耶穌是這樣教你的嗎？」、「耶穌看到你這樣會哭」，更有基督徒抱怨：「你這樣只會壞我們形象，讓大家對教會更充滿偏見，這是在害我們」。