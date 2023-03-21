香港東網21日引述中國長安網「領導機構」欄目訊息顯示，應勇已出任中共中央政法委委員。現年65歲的應勇曾任上海市長等職務，本月11日當選為大陸最高人民檢察院檢察長。

香港《星島日報》此前報導，應勇為浙江仙居人，長期在當地政法系統工作。習近平主政浙江期間，應勇歷任省公安廳副廳長、省監察廳長、省高級人民法院院長等職。2007年底開始，應勇歷任上海市高級人民法院院長、市委組織部長、市委副書記、常務副市長，2017年1月擔升任上海市長。

2020年年初，湖北省會武漢率先爆發新冠疫情，應勇接替蔣超勇擔任湖北省委書記「救火」，並且成功在3個月左右控制疫情。

2022年3月，應勇因「年齡原因」卸任湖北省委書記，轉任大陸全國人大憲法和法律委員會副主任委員，外界本以為他「退居二線」，但半年後，他獲任命為最高人民檢察院黨組副書記、副檢察長，意味著還有「大用」。

此外，大陸人社部21日也公布國務院任免國家工作人員的消息，前大陸外交部國際司公使李松，獲任命為常駐聯合國工業發展組織代表、常駐國際原子能機構代表。此外，大陸國務院免去吳江浩的外交部部長助理職務；免去王群的常駐聯合國工業發展組織代表、常駐國際原子能機構代表職務。

吳江浩作為新任中國駐日大使，週二已抵達日本履新；他接受媒體訪問時表示，會以史為鑑共創未來，維護發展中日關係。