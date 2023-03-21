【立綱氣象報報】天氣晴溫差大 週三起高溫31度以上

明（22）日台灣附近為西南風環境，各地普遍晴朗炎熱，東南部還可能出現焚風，氣象局針對台南、高雄、花蓮、台東發布高溫燈號，高溫恐突破36度。而眾所關心的「春雨」也將從周六（3/25）起連下4天，不過水氣大多仍在中部以北，而屆時受東北季風影響，還會有一波降溫，局部地區低溫下探14度。

氣象局指出，明日各地低溫約22到24度，白天高溫上看30度以上，氣象局對台南、高雄、花蓮、台東4縣市發布高溫警示，高溫恐飆破36度以上，且有機率出現焚風，外出要注意防曬、補充水分；降雨方面，僅東半部及午後中部以北山區有零星雨勢。

周四（3/23）起鋒面接近，各地氣溫逐日降低。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，明起各地高溫達31度以上，日夜溫差明顯，周四（3/23）鋒面雲帶接近，北台灣降雨機會提高，周休假期（3/25、3/26）東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫未達20度，空曠地區可能下探14度，不過南台灣仍然晴朗。

值得注意的是，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今晚發文表示，近期預報漸趨穩定，春雨即將在周六（3/25）報到，一路影響到下周二（3/28），預期水氣仍集中在中部以北，「但南部應該也能掃到邊邊下一點」。