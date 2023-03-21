香港資深女演員羅蘭出道數十年，參演過包括《陰陽路》、《七月十四》等經典港片，還被封為「鬼后」，她也因為工作關係至今不婚，犧牲愛情令粉絲都心疼。日前香港資深媒體人汪曼玲分享去看沈殿霞女兒鄭欣宜演唱會的照片，其中驚見88歲的羅蘭，雖然滿頭白髮但看起來很有精神，讓網友更期待她的新作品。

汪曼玲19日在微博上傳一系列去參加鄭欣宜演唱會的合照，因為鄭欣宜多次返回舞台安可，她與好友們在後台等了半小時才見到本人，每個人興奮地輪流與鄭欣宜合照，臉上都笑得樂開花；驚喜的是，其中一張照片見到88歲的「鬼后」羅蘭，滿頭白髮舉起手比心結果變成一個圓，臉上還學鄭欣宜嘟嘴，整個人顯得朝氣有活力，不像是快90歲的老人。

羅蘭去看沈殿霞女兒鄭欣宜演唱會，88歲滿頭白髮卻看起來相當有活力。（圖／摘自汪曼玲微博）

據悉，羅蘭先前曾說過想退休，但聽聞醫師建議後便打消念頭，因為醫師表示如果她停止工作，2年內腦袋就會退化；難怪羅蘭至今都還繼續拍戲，還有一部拍完的電影待上映，同時還會參加公益活動。

而88歲羅蘭至今沒有結過婚，她過去被問到為何不婚的原因，坦白自從當演員後，時間都給了工作，儘管談過幾段感情，卻沒多餘心力維繫就無疾而終；不過，羅蘭選擇了演藝事業犧牲愛情，但她一點都不覺得遺憾，「沒這個緣份，沒得強求，也無須強求」。