匯鑽科表示，2022年商用硬碟的無電解鎳表面處理，與美系3C客戶的智慧型手機、筆電及無線藍芽耳機等產品的高階珍珠鎳表面處理業務較2021年減少30％，主要受到全球疫情反覆，嚴重衝擊上下游供應廠商的生產及供貨效率，連帶影響公司整體表面處理量，2022年大陸廠與泰國廠稼動率降至四成左右，以致毛利率下滑至23.35％，較2021年減少13.16個百分點，稅後淨利降至4,533萬元。

匯鑽科表示，以目前訂單及出貨排程來看，美系客戶智慧型手機與筆電相關產品的出貨，可望於第二季開始，隨上下游供應鏈調整完畢後，恢復正常出貨。而美系客戶今年下半年將推出Type C電源供應器專用的全系列新款產品，包括：新款智慧型手機、筆電與平板等，對於Type C傳輸介面及相關零組件的需求將可望倍增。

匯鑽科表示，以往年出貨情況來看，美系3C客戶發表新款智慧型手機前1-2個月，公司表面處理訂單開始增溫，新機發表後的3-6個月間隨新機鋪貨量，整體出貨量逐步提升，公司身為美系3C客戶第一大Type C電源供應器專用的珍珠鎳表面處理服務商，可望受惠新傳輸規格帶動的換機需求，預估下半年開始，高階珍珠鎳表面處理業務將明顯增加。

匯鑽科進一步表示，在硬碟表面處理業務方面，目前終端產品客戶的庫存調整已進入尾聲，硬碟客戶的庫存水位明顯偏低，而商用硬碟在雲端運算蓬勃發展與資安問題白熱化的趨勢下，是企業不可或缺的儲存工具之一，預估隨電子產業供需逐步調整完畢，第二季開始硬碟表面處理量可望逐步增溫。

匯鑽科對今年營運展望持審慎樂觀態度，以目前客戶訂單及生產狀況來看，今年美系客戶Type C電源供應器相關產品、商用硬碟以及通訊用連接器的表面處理量均可望逐季提升；此外，公司積極與下游客戶合作開發各項新產品業務，如：物聯網散熱模組、智慧家庭模組、5G航太傳輸與環保免洗鋁杯等利基型產品表面處理服務等，均可望挹注公司營運成長動能。

匯鑽科董事會同步通過2022年下半年度盈餘分配案，將配發0.1元現金股利，2022年全年共配發0.3元現金股利，2022年現金股利配發率為50％。