藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她斜槓當起Youtuber，因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，她日前上傳一部開箱台南最低分民宿的，看到環境忍不住直呼：「警察抓毒蟲都在這種地方」。

薔薔日前開箱台南網路評價最低的民宿，助理們找到一家Google評價2顆星的民宿，訂房後老闆幫一行人升級房間，兩間房總花費2300元，抵達民宿附近時，薔薔誇張表示：「我覺得這很陰風陣陣，光這個巷子我就覺得很恐怖欸，而且它這種地方感覺是有通緝犯會住的」，由於路太小不能開進去，薔薔下車後走在巷子內，直呼以前年輕出來走跳，很多兄弟或通緝犯會在這種地方做賭場。

民宿的外觀有些破舊，入內後有牌子提示要拖鞋，薔薔發覺地面有顆粒感，沒有很乾淨的感覺，她隨機選了一條網友評論「這種鬼屋敢拿來讓人睡，這種老闆會下地獄」，對此她表示網友其實沒有說錯，薔薔也緩頰老闆有心想塑造溫馨的感覺，但是老闆弄不出來，反而給人一種陰森的感覺，而且樓梯很小很窄，又有很多鏡子，整體不是很美觀，薔薔以風水的角度評價「會聚陰」。

薔薔開箱台南某家最低分民宿。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

除此之外，浴室上方有洞口，會有偷窺風險，且衛生堪憂、隔音很差，她直呼「警察抓毒蟲都在這種地方」，優點是玩偶乾淨、床墊整潔、冷氣有電、吹風機有熱、冰箱沒味道。薔薔住一晚後總結，廁所味很臭，不會想住第二遍，超直率的真實反應讓網友笑翻。

（來源／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

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