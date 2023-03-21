2024大選將至，各黨密切布局！民進黨台北市議員王世堅20日領表登記北市立委第二選區，正式挑戰同黨現任立委何志偉，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮今(21日)就表示，「兩強相爭」這一區火拼起來會非常激烈，結局實在「難以預測」，引發討論。

郭正亮21日在直播節目中提到，「王世堅會去選跟派系沒關係，什麼英系對賴系都完全講錯了」，郭正亮認為，「這就是有一股力量在支持王世堅，加上王世堅確實也想選這一區」，郭正亮直言，「王世堅基本上一定會去挑，大選有機會勝出的區，大選要有機會贏，初選才有意義」。

郭正亮最後斷言，「兩強相爭，我認為難以預測」，郭正亮也直呼，「因為大同士林這一區，大同只有25個里，這對王世堅是優勢；但士林有50個里，那何志偉就比較有優勢，這一區火拼起來會非常激烈，我認為一定是焦點，王世堅很會抓梗，他這樣在大選會比較有利，會有中間選民」。