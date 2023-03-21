邱仲峯是北醫附醫院長，目前也是台北癌症中心質子中心召集人。（圖翻攝自台北癌症中心）

台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯今天爆出緋聞事件，他與義守大學生技系教授楊智惠疑似被拍到親密互動，還一起泡溫泉。對此，北醫附醫晚間表示，為以示負責，邱仲峯院長已於今天請辭，院長一職由張君照副院長代理。

據媒體報導，邱仲峯在白色情人節當天和楊智惠一起進出溫泉酒店，私會2小時，據指出並非首次約會行程。邱仲峯是北醫附醫院長，目前也是台北癌症中心質子中心召集人。

對於遭爆外遇事件，台北醫學大學附設醫院今天晚間表示，有關此事雖仍於了解階段，為以示負責，邱仲峯院長已於今天請辭，院長一職由張君照副院長代理。

北醫附醫院長邱仲峯也傳訊告知院內同仁離職決定，對於緋聞事件並未多做解釋：

各位主任好，非常抱歉地告訴各位，我今天請辭，由張君照副院長代理院長職務！

由於緋聞的媒體事件，今天造成很大的困擾，我應該勇於承擔責任，即使過程與細節有很多的疑問，但是恐怕多做解釋不會有幫助！加上我自己的身體因素需要保養。

我會繼續的在院內跟各位一起打拼，沒有把任期走完，實在是人生的一大憾事。不應該說再見，因為我們還在同一條船上！

仲峯 敬上