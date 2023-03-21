這幾年，關於台灣的防衛戰略，經常會聽到「刺蝟戰略」、「豪豬戰略」、「毒刺戰略」這一類的詞，顧名思義，要有足夠威力的武裝，以嚇阻潛在敵人不要侵犯，也就等於戰爭沒有爆發。對此，華盛頓的智庫團隊開出幾種台灣需要的反艦飛彈，包括AGM-158B 增程型聯合空地遠攻飛彈(JASSM-ER)， 及以AGM-158C 遠程反艦飛彈 (LRASM)。其實這個建議更像是說給美國政府的，畢竟他們才是決策者。

Sandboxx報導，這個建議是戰略與國際研究中心 (CSIS) 所提出，該單位發布了一份 165 頁的報告，結論就是「要阻止中國大陸入侵台灣，最根本的解決手段，全都可以歸結為『擊沉中共登陸艦隊』。因此，台灣真正需要的是足夠精準、足夠威力，足夠射程，並且難以攔截的反艦飛彈。」

CSIS發布了一份165 頁的報告，題目是火《下一回戰爭：中國大陸對台灣的兵棋推演》， 概述中共發動全面入侵台灣，24場兵棋推演的結果。這些兵棋有各種前題想定，儘管美國幾乎在所有情況下，都能成功保衛台灣，但很多場次都是「慘勝」，也就是付出了難以忍受的代價，包括航空母艦等大型軍艦遭擊沉，以及和數十架到上百架戰術戰機被擊落。

但是，即使是慘勝的沙盤推演想定，有兩種種類相似，但是略有不同的飛彈堪稱「MVP最有價值角色」，就是遠程陸上打擊型的AGM-158B (JASSM-ER)，以及反艦型的AGM-158C (LRASM)。一個可以打擊登陸部隊集結點，一個可以擊沉航行中的登陸艦隊。一但入侵部隊遭到極大的損失，試圖再次進犯的可能性就很低了。

AGM-158B增程聯合陸攻打擊飛彈(JASSM-ER)：

JASSM-ER與LRASM都是洛克希德馬丁公司的產品，都具有匿蹤化外型，並且已經規模化量產。根據 CSIS 的報告，到 2026 年，美國空軍與陸戰隊的JASSM-ER飛彈，庫存量已達到 3,650枚；至於LRASM飛彈則比較少，庫存僅有450枚左右。這是因為兩種武器因為美國海軍已經很少有機會發射反艦飛彈了，具威脅的目標在進入LRASM 射程前就被消滅了。

JASSM-ER於2014年進入服役，它是AGM -158的增程版，換裝新的小型渦扇發動機，增加燃料儲存，將武器的射程從370公里，增加1,000 公里。如此長距離的航程，在大部分的飛行過程中，是內部慣性導航和GPS定位引導，進入近距離後，轉變成的紅外線熱源追蹤。

然而，它不光是讀取熱信號，還有立體瞄準模式，在接近目標時識別其預期目標的形狀，可以儲存多達8個不同的目標影像，最大程度的減小誤擊機率。它的彈頭重量達到1,000磅(450公斤)，可選用高爆烈性炸藥，或是延遲引爆。

AGM-158C 遠程反艦飛彈 (LRASM)：

LRASM是JASSM-ER的增程反艦型，於 2018 年服役。雖然兩型飛彈有許多零件是共通的，主要是在動力系統。但是瞄準和引導系統則有明顯差異。與其他飛彈不同，LRASM 在發射時不需要先預設目標位置，而是由飛彈在發射後再自主瞄準，利用無源射頻資料鏈和機載系統，在飛行過程中來識別敵方船隻，選擇最合適的目標發動攻擊。

LARSAM的射程為370公里，雖然不像 JASSM-ER 那樣長，但也足夠讓投射載具(比如飛機)有足夠的距離，來避開敵方的先期發現與攔截。在適當的任務規劃下，發射載具甚至可以避開敵方的戰鬥機。

LRASM可以由轟炸機攜帶，也可以由戰鬥機掛載。據報導，美國空軍B-1B「槍騎兵」轟炸機(Lancer)可以攜帶 24枚； B-2「精神式」(Spirit)可以攜帶20 枚； B-52H「同溫層堡壘」(Stratofortress) 也可以攜帶 20枚。至於海軍的超級大黃蜂戰機(Superhornet)、空軍的F-15E 打擊鷹(Strikeeagel)、F-16 戰隼(Fightingfalcon)都可以攜帶，戰機掛載2枚不成問題。LRASM的尺寸太大，無法裝入F-35內部彈艙，只能以「野獸模式」外部攜帶。

在沙盤推演中，由於美軍的LARSAM只有450枚，一但開戰，大陸的飛彈防禦系統有可能攔截掉一部分，因此數量更多的JASSM-ER就顯得相當重要。雖然JASSM-ER是打擊靜止的固定陸上目標，但是它的紅外熱源成像導引系統，面對海上移動的船隻也有不錯的命中率，這可以會極大地改變美軍在此類衝突中，利用 JASSM飛彈的方式。

事實上，中華民國空軍向美方多次申購AGM-158B，但美國政府目前還未同意。