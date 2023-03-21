經典賽4強戰日本對上墨西哥，靠著村上宗隆的再見安打，以6比5險勝墨西哥，順利挺進冠軍賽，也成為日本武士隊隊史中第三度闖進冠軍賽。不過，球星大谷翔平除了於賽後受訪大讚村上宗隆的表現外，昨(20日)的採訪竟提到台灣。

據日本體育媒體《THE DIGEST》報導，球星大谷翔平於對戰墨西哥前一天接受採訪，提及：「不只日本粉絲可以感受到棒球的樂趣，台灣、韓國也是一樣。」並指出雖然他們很遺憾的在這次預賽中止步，但是大谷翔平也直言：「因為日本勝利，可以讓台灣、韓國產生『我們會是下一個勝利的隊伍』的想法。」並認為不只是台灣、韓國，大陸也具有成長的可能性。

此外，大谷翔平提及亞洲棒球發展的消息傳至韓網後，也讓韓媒爭相報導，據《NEWSIS》報導，球迷們認為大谷翔平此舉展現出「超級巨星」的風采，認為他超越個人表現或是團隊勝利，將亞洲棒球視為一個整體。

而今日本對上墨西哥的比賽，以6比5的分數險勝墨西哥。對此，大谷翔平於賽後受訪大讚村上宗隆的表現，更於IG發文曬出與村上宗隆及墨西哥隊山多沃（Patrick Sandoval）的合照，而山多沃則在底下留言：「翔平謝謝你！但我今晚會哭著入睡了。」