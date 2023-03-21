大陸資深媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進21日在自媒體指出，中方領導人訪俄形成這兩天全球外交的突出中心。美國態度複雜，反復聲稱美反對烏克蘭停火，還拉盟友搞出一系列小動作，最明顯的就是派日本首相岸田文雄突訪基輔，試圖分散焦點。其實美方就是心眼太小，中方領導人訪俄本身就是一次和平之旅。

胡錫進表示，中俄在進一步走近，但是這種走近的基本性質不是中俄聯合起來與西方對抗，更不是製造全球化的分裂。現在中方的經濟規模遠大於俄羅斯，而且高度開放，肯定不會是俄羅斯拉著中方去「孤立」，拽著中方捲入烏克蘭戰爭，而是中方幫俄羅斯重回國際社會創造條件，促使烏克蘭戰爭造成的地緣政治死結最終打開。

中俄都是大國，兩國戰略協作具有世界意義，維護了有益所有國家的戰略平衡。中俄關係很平等，兩國共同支持的戰略平衡會給國際關係帶來更多民主和平等。中方不是要利用中俄關係增加與美國和西方對抗的資本，讓自己掉入與美西方關係越來越僵的下墜螺旋。北京一直非常注意這一點，強調中俄關係的建設性。而且從根本上說，中方的傳統政治哲學歷來反對咄咄逼人的零和博弈。

胡錫進稱，烏克蘭戰爭導致了尖銳對立，中方搞不好就會滑入一方的陣營，與另一方陷入僵局，美國也很想藉這個機會，找茬動員西方世界加速與中方「脫鉤」。但是中方迄今做得相當好，中俄貿易擴大了，但是中方沒有向俄羅斯提供致命武器。與此同時，中歐貿易去年也擴大了，德國等明確反對與中方「脫鉤」。可以說，中方確保了中俄戰略協作繼續發展的空間不被壓縮，同時也成功管理了西方對中方的預期。換句話說，中俄戰略協作的性質在爆炸性的局勢中保持住了原有定義，承受住了各種歪曲解讀，做到了不被篡改，這些都非常重要。

胡錫進認為，中俄關係對北京和莫斯科來說都具有特殊重要意義，兩國都離不開它，因此從長期看，它保持整體上的開放性就有了同樣的重要性。過去一年它禁受住了考驗，今後考驗還會有很多。對中方來說，中俄關係要有利於增強中方與美國和西方的對話能力，要不斷開發這種能力，同時要避免它加劇中美對立的慣性。對俄羅斯來說，情況也應該是一樣的。這需要中俄有高超的戰略藝術，為國際關係帶出應有的節奏。

胡錫進強調，中俄在軍事上都很強，獨自就有能力面對安全挑戰，所以西方往中俄軍事結盟的方向想像是基於自我狹隘的一種焦慮。美國除了結盟、搞對抗，似乎不太會別的。要經營好中俄關係，給美國和西方都上一課，讓它們開眼界，逐漸瞭解結伴不結盟這種不一樣的建設性大國關係。