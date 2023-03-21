搶攻疫後消費潮，花旗(台灣)銀行特別推出「刷花旗 衝回饋 揪團登錄最高享5％回饋」活動，即日起至2023年5月15日，揪好友一起登錄活動，好友越多、回饋率越高。個人累積合格消費滿1萬元，就有機會享5％回饋，最高可享1500元回饋，搭配現金回饋Plus鈦金卡，還可再享筆筆2％回饋，最高可享7％回饋。消費不限通路通通可以累積，連假出遊、朋友聚餐、日常消費就刷花旗卡。

花旗銀行的信用卡活動除了不斷祭出超狂優惠，更帶給卡友們許多回憶。為了歡慶生活重回正軌，刺激民眾刷花旗卡消費，花旗銀行的刷卡活動復刻經典、風華再現，不論是國內還是海外消費，單筆還是分期消費，通通可以累積消費。

花旗卡友只要揪好友一起登錄活動，好友越多、回饋率越高。累積消費每滿10000元，單人登錄可享1.5％，而揪團登錄達2-99人可享2.5％、100人(含)以上的揪團可享超優5％回饋。於活動期間內，單人登錄最高享150元回饋，登錄限額6萬名；揪團登錄最高享1500元回饋，登錄限額2萬名 (正、附卡合併計算，每正卡人限回饋乙次 最高享1500元回饋)。活動登錄期間為即日起至2023年5月15日，一經登錄成功，則其名下所有花旗信用卡皆可享有活動登錄資格。重複登錄者，一律依系統接收到的最新紀錄為主；消費累積期間為2023／4／1至5／15。趁現在搶先揪團揪起來，4月1日消費預備起。

舉例說明，吳小姐於活動期間完成登錄，且累積消費期間內合格消費金額為新臺幣52033元。吳小姐登錄時跟隨好友之揪團代碼，最終為65人，屬於揪團登錄「2-99人」之類別，最高享2.5％回饋。由於活動每滿1萬元享回饋，而吳小姐累積合格消費滿5萬元，故吳小姐符合1250元(50000＊2.5％)的回饋。活動回饋為多選一即享券，涵蓋12大品牌，包括統一超商、家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、屈臣氏、王品集團、遠東巨城購物中心、大潤發、統一時代百貨台北店、台北101、漢神、特力集團。

為了鼓勵揪團團主大力邀請親朋好友參加活動，團主還可以參加人氣團主爭霸戰加碼回饋。花旗最經典的電影票、王品集團用餐折扣等，本次的復刻經典活動當然也不會錯過。揪團人數最高的前三名團主，於活動消費累積期間內合格消費達5萬元(含)以上，再加碼以下經典好禮：第一名享威秀電影票100張(價值約25000元)、第二名享王品台塑牛排餐券10張(價值約17000元)、第三名享夏慕尼餐券10張(價值約13000元)。本活動商業合作之人氣團主恕不在排行內，亦不會獲得活動加碼回饋。