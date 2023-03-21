今年第三屆辦理旗美地區新住民回娘家活動，讓姊妹們在這裡感受到回娘家的溫暖及歡樂。（林雅惠攝）

新住民姐妹們表演傳統舞蹈。（林雅惠攝）

高雄市旗美地區新住民姊妹受疫情影響，連續多年未返家鄉，社團法人台灣凝愛關懷弱勢協會特別舉辦新住民回娘家活動，來自各國的姊妹首度在疫後獻出廚藝，現場56道異國美食，讓與會人員滿足味蕾，也讓姊妹們一解思鄉情。

高雄市旗美9區來自大陸、柬浦賽、香港、印尼、越南及泰國的新住民姊妹，受到疫情影響，至少已有3年以上未返家鄉，凝愛執行長洪惠月表示，為了讓新住民融入社區找到歸屬感，今年已經第三屆辦理旗美地區新住民回娘家活動，讓姊妹們在這裡感受到回娘家的溫暖及歡樂。

現場除了有美食享受外，也讓新住民姐妹們展現身著國服上菜秀、同時有越南及印尼歌曲歡唱、表演傳統舞蹈等，到摸彩時，整場活動進入最高潮。

旗山凝愛新住民據點志工葉冬飛表示，當初發起新住民姊妹回娘家活動，是考量來自不同國家的新住民姊妹，路途遙遠來到台灣，卻因受到疫情影響無家可回，所以在這次活動，募集許多獎品，讓所有參加的姊妹們人人有獎可拿，不僅能吃到美食，又能開心把獎品帶回家。

葉冬飛說，感謝300多位姊妹們一起努力讓這次活動精彩多元，辦得成功，希望未來一年一度的凝愛回娘家活動，能夠成為新住民姊妹最溫暖的依靠。