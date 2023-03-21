台灣第一代油畫大師李梅樹的畫作價值不菲，有些畫作市值達上千萬，新北市議員卓冠廷近期造訪三峽李梅樹紀念館，呼籲新北市府應該花更多心思推廣在地藝術文化，捷運三鶯線可納入相關意象，帶領遊客認識地方文化。

李梅樹紀念館執行長李景文是李梅樹三子，他近期為卓冠廷導覽館內畫作，卓冠廷說，李梅樹的畫作以寫實風格展現台灣地方風土，大師是土生土長的三峽人，還曾在1947年主持三峽清水祖師廟的重建工作，對台灣文史貢獻良多。

不過，新北市府卻未重視李梅樹紀念館，除了標榜借展畫作價值外，沒有進一步的推廣，新北市長侯友宜曾在記者會宣布，市府大樓18樓的迎賓空間引入多名畫家作品，包含李梅樹的《清溪浣衣》和《奧只見湖》，每幅市價達2500萬元，李梅樹紀念館為推廣藝術無償提供，顯見市府一定知道李梅樹畫作的重要性。

卓冠廷說，希望市府不只知道畫作的市值，也可以花更多心思協助推廣，像是台中捷運的文心崇德站是離洲際棒球場最近的捷運站，過去就曾規畫中信兄弟主題的捷運站，大受好評。

他建議，捷運三鶯線的三峽站體櫥窗牆面及整體意象空間可以規畫藝術廊道，融入三峽藍染、老街、綠茶、李梅樹畫作等元素，鶯歌和土城站體則可思考融入在地文化或名特產。

卓冠廷表示，李梅樹紀念館也反映，三峽原先標註紀念館的路面標示牌近年被大量撤下，他將與市府溝通調整，也向交通局提出建議，可在部分路段維持標示，導引遊客認識三峽瑰寶。