張淳淳(後排右二)與楊燕(中黃帽)組青春好媽媽團熱跳BLACKPINK夯曲。(光璞提供)

楊燕母女。(光璞提供)

蘋果花歌后楊燕與舞蹈老師張淳淳攜手平均75歲的媽媽組「青春好媽媽」團，Cover韓國女團BLACKPINK夯曲〈Pink Venom〉，這群年齡加總逼近千歲的媽媽們突破身體極限，從同手同腳、手腳打結到流淚學程熱舞模樣，跳哭網友，讓影片短短一個月逼近40萬點擊。特別的是，其中一位團員是楊燕的母親，楊媽媽的年紀高達101歲，當時因天氣變化，導致心臟疾病復發緊急送醫觀察，差點無法成團。

楊燕、張淳淳、曹思思、蔡富美、 黃雪芬、許崢崢、鄭富年、帥小睛、陳玉蓮等9位媽媽，練舞超過150個小時，他們每一位都曾受過病魔的折磨，如先天性心臟病、重度憂鬱症、神經毒皮蛇、創傷後壓力症候群、白內障等，都沒有打退堂鼓，她們看到舞蹈老師張淳淳曾因罕病在床3年，起死回生，反而召集他們一起跳全世界最流行的舞蹈，各個都使出了全力。

媽媽們為了MV拍攝，熱跳一整個晚上，筋骨軟Q堪稱回春到28歲，她們最擔心上陣拍攝原先苦練的舞蹈因緊張而忘光光，沒想到媽媽們拿出超乎常人的表現，各自替對方注意舞步、衣著，還不忘互相提醒看鏡頭時眼神要有神有魅力。

張淳淳透露：「MV拍攝時，楊媽媽身體好轉出院，特地擦上指甲油敷了面膜，就是為了要成團拍MV，楊媽媽還自備一套衣服，被導演誇敬業。」

媽媽們號稱BLACKPINK全球最大齡的粉絲，可惜的是9位媽媽中只有其中一位媽媽的孫子搶到BLACKPINK演唱會的票，但媽媽們仍已心滿意足，張淳淳說：「媽媽們對於正對抗病魔的生命，仍永不放棄奮鬥的精神，感動了無數網友；而看到MV拍攝成果，媽媽們開心地喊可以當傳家寶，讓後代子孫看見到了這樣年紀，仍可以為喜愛的事務狂熱。」