據央視新聞報導，莫斯科當地時間3月21日上午，中國國家主席習近平在俄羅斯聯邦政府大廈會見俄羅斯總理米舒斯京，俄羅斯聯邦政府7位副總理等出席。習近平表示，中方高度重視共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，願同俄方以及聯盟各國一道，全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，開展更高水平、更深層次的區域合作。

報導稱，習近平指出，中俄是相互最大鄰國，又是全面戰略協作夥伴，保持中俄關係健康穩定發展，符合兩國關係的歷史邏輯和兩國人民的根本利益。中國成功召開了中共二十大，前不久全國「兩會」選舉產生了新一屆國家機構領導人，中國黨、國家和人民空前團結，正在全面推進中國式現代化。中國新一屆政府重視發展中俄全面戰略協作夥伴關係，願同俄方通過兩國政府總理定期會晤等機制化交往渠道，推動實現兩國合作新目標，取得更多新成果。

習近平強調，去年以來，面對複雜外部環境，中俄全方位務實合作保持良好發展勢頭。中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國地位，兩國能源合作持續深化，戰略性大項目紮實推進，人文和地方交流愈加密切。雙方要推動經貿合作量質並進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈安全穩定。要發揮互聯互通大項目帶動效應，共同維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來。

習近平指出，要加強中俄科研創新合作，推動雙方合作可持續發展。要繼續辦好2022一2023年中俄體育交流年，有序推進各項活動。中方高度重視共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，願同俄方以及聯盟各國一道，全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，開展更高水平、更深層次的區域合作。

米舒斯京表示，今天他率俄羅斯政府幾乎所有重要內閣成員一起同習近平主席會見，對習近平主席對俄羅斯進行國事訪問表示熱烈歡迎。習近平主席將俄羅斯作為連任後出訪首站，意義特別重大，充分體現了新時代俄中關係的特殊性。俄中關係發展正處於歷史最高水平，這有利於在當前國際形勢下更好維護多邊主義、促進世界多極化。

米舒斯京表示，俄中總理定期會晤機制在世界上獨一無二。俄方期待同中方新一屆政府密切協調合作，認真落實兩國元首共識，加強兩國全面戰略協作夥伴關係。俄方願同中方加強投資貿易、能源、天然氣、和平利用核能、航空航天、科技創新、跨境交通物流等領域合作，就確保供應鏈產業鏈安全、糧食安全等問題加強溝通和合作。希望雙方進一步密切文化、青年、體育等人文領域交流合作。

此次蔡奇、王毅、秦剛，以及俄羅斯聯邦政府7位副總理等都出席。