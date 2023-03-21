蔡英文總統今（21）日下午頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」(總統府提供)

蔡英文總統今（21）日下午頒授美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩「特種大綬景星勳章」，歐布萊恩指出，白宮國家安全會議正尋求提升臺美關係，美國已通過180億美元對臺軍售計畫，希望現在即可交付這些武器。他很高興臺灣投注越來越多資源在國防安全上，這將使臺灣成為「豪豬」，變得更強壯、更安全。

今日在場觀禮者尚包括歐布萊恩大使夫人陸梅麗、美國前白宮國安會亞洲事務資深主任、GTI美台工作小組副主席胡克等人。

蔡英文致詞表示，頒贈「特種大綬景星勳章」，除了表彰歐布萊恩大使對臺美關係的貢獻，她也要代表所有臺灣人民，表達最誠摯的感謝。

她說，近年來，臺灣和美國的交流越來越密切。雙方除了積極推動「臺美21世紀貿易倡議」，也持續透過臺美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）以及「貿易暨投資架構協定」（TIFA）等多重機制，為臺美經貿關係創造更多利基，一起努力促進印太的繁榮發展。

她感謝美國對臺灣安全議題的關注。並強調，面對威權主義擴張，民主夥伴應該更團結，攜手捍衛區域的和平穩定。歐布萊恩常引用雷根前總統名言「和平靠實力」，「這句話我們也深有同感」。

她提到，這幾年來，臺灣除了提升國防預算、強化不對稱作戰能力，也成立全動署整合後備及全民防衛，我們也透過跨部會的力量，對抗假訊息及複合戰。我們所做的努力，就是落實「和平靠國防、國防靠全民」。也期待，臺灣和美國不論是在安全合作或是經貿交流，都能持續深化夥伴關係。

歐布萊恩致詞時表示，今年夏天他們即將發布一份報告，關注探討臺美如何深化已經十分穩固的雙邊關係。臺美關係非常強健且歷史悠久。如同蔡總統所提到，白宮國家安全會議(NSC)尋求提升臺美關係，並促成自由開放的印太區域，「就如同日本安倍前首相所說」。

他指出，美國已經通過180億美元對臺軍售計畫，其中包括魚叉反艦飛彈、刺針防空飛彈等軍備，他們希望現在即可交付這些武器。他也非常高興看到現任國安顧問蘇利文及拜登政府都延續之前的政策方向。

歐布萊恩認為，好的國防能力可以嚇阻侵略。他很高興看到臺灣投注越來越多資源在國防安全上，包括恢復義務役期以及建構「反介入／區域拒止」及「不對稱戰術」等平台，這將使臺灣成為「豪豬」，變得更強壯、更安全。

他們非常不樂見臺灣受到侵略，他也相信美國會與臺灣團結站在一起。川普總統有清楚的立場，拜登總統則四次公開提到，假如臺灣遭受攻擊，美國勢必協防臺灣。

他要澄清美國無意改變臺灣現狀，「川普前總統立場如此，拜登總統也是如此」。而美國與盟友們都不願意讓世界回到幾個世紀以前，強國為了自己的榮耀、擴張領土或是經濟利益等，任意侵略規模較小的鄰國。

歐布萊恩指出，我們看到過去兩個政權下場都不是太好，普丁的下場可能也不會太好。西方世界也因此更加團結，瑞典以及芬蘭開始要加入北約，是大家從來沒有想過的事情。烏克蘭人民在戰爭中展現極大的勇氣及保家衛國的決心。他相信，臺灣如果面臨同樣處境，也會像烏克蘭人民做一樣的事。

他強調，臺灣和美國都希望世界和平，因為只有和平才能夠帶來經濟文化的交流、繁榮與友誼。我們不會犧牲自由或是堅守的原則與價值來換取和平，而會透過我們的力量來守護和平。