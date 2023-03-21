「希手同歡」專案住豪華套房6000元，加贈6000元的住宿與餐飲折抵券。(台北新板希爾頓酒店提供)

入住豪華套房還享有27樓行政酒廊禮遇服務，可俯瞰市區美景和享用精緻餐食與美酒。(台北新板希爾頓酒店提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

期待已久的6000元普發金真的要來了！財政部宣佈開放民眾3月22日預約登記，最快4月6日就可以收到6000元現金。政府紅包入袋，旅宿與餐飲業者紛推普發金優惠與民同樂，台北新板希爾頓推出「希手同歡」住房專案，住宿6000元送6000元的住宿與餐飲折抵券。築間餐飲集團則是推出總價超過7000元的豪華加菜金，也包括近期剛開幕的高檔燒肉「絵馬別邸」，通通釋出加菜金優惠，幫民眾另類抗漲。

「希手同歡」住房專案主打買6000送6000的住宿與餐飲折抵，等於現賺6000元，即日起至6月29日，提前1天預訂豪華套房入住，每晚6000元，等同原價14784元下殺41折。

豪華套房占地15坪寬敞空間，客房備品皆採用來自英國知名的香氛品牌瑰珀翠（Crabtree & Evelyn）沐浴品；床組選用全美銷售冠軍名床舒達（Serta）床墊，消除旅程中的疲勞，而舒達（Serta）床墊同時也是全球希爾頓指定床組品牌；房內備有Nespresso義式濃縮膠囊咖啡機，讓住客可以品味醇厚咖啡。房客同時還享有27樓行政酒廊禮遇服務，一邊俯瞰新板市區美景，一邊享用中西式點心熱食與美酒，為旅程添加美好星級體驗。

此外，業者加贈12張抵用券，含6張500元住宿券以及6張500元餐飲抵用券，抵用券總金額共6000元。「希手同歡」專案贈送的住宿及餐飲抵用券，可於館內消費滿額2000元時使用1張500元折抵，餐券適用於館內所有餐廳，住宿抵用券適用於房費折抵，專案優惠每日限量10間。

築間餐飲集團推出總價超過7000元的豪華加菜金，高檔燒肉「絵馬別邸」也釋出加菜金優惠。(築間餐飲集團提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

民眾至築間餐飲集團旗下5大品牌用餐，單筆消費金額滿千元即可獲贈價值7000元的加菜金。(築間餐飲集團提供)

旗下擁有鍋物吃到飽與燒烤吃到飽的築間餐飲集團，集結旗下5大品牌「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」、「燒肉Smile」、「本格和牛燒肉放題」及「絵馬別邸」祭出總值超過7000元的豪華加菜金，民眾至築間餐飲集團5大品牌用餐，單筆消費金額滿千元即可獲贈價值7000元的加菜金，包括送肉品、海鮮、升級等好康。其中近期剛開幕、主打高檔燒肉的「絵馬別邸」也加入優惠行列，消費滿千即可獲贈價值約1800元的極上紛雪牛排2份、伊比利黑豚梅花排2份、主廚私房菜等。兌換期限從3月24日起4月30日止，加菜金兌換期限則放寬使用至5月31日。

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