德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）於今日21抵台，今早拜會國科會之後，晚間也與數位部長唐鳳交流。數位部表示雙方就公益創新、全民資安意識等議題進行廣泛討論，期許未來能有更多的合作。

唐鳳今接見率團來訪的史塔克－瓦特辛格，雙方探討未來德台間數位合作的議題，就公益創新、全民資安意識等議題進行廣泛討論，期許未來能有更多的合作。數位部表示，瓦特辛格在席間特別關切數位社會創新和數位民主國際交流等議題，數位部也分享我國在「總統盃黑客松」、「公益創新・徵案100」、「臺灣襄助，無限未來」（Taiwan Can Help： Free the Future）國際數位合作等現況與發展，雙方進行深度討論交流，氣氛熱絡。

唐鳳晚間並受邀於德國智庫弗里德里希諾曼基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom FNF）全球創新中心的開幕儀式，以預錄影片的方式表達祝賀，分享我國數位公民參與經驗，期望能透過全球創新中心，與民主夥伴共同確保數位韌性。瓦特辛格也在拜會數位部後，於晚間親自出席開幕儀式。

唐鳳表示，隨著國際局勢起伏不定、數位威權崛起，民主制度迎來前所未有的挑戰。臺灣很榮幸能夠在此時，歡迎弗里德里希諾曼基金會前來全球創新中心。期待我國和該基金會交流過往民主經驗，共謀創新未來。

唐鳳指出，臺灣的民主與網際網路的發展密不可分。從1987年解除戒嚴到1996年首次總統直選大選的這10年間，臺灣的民主與個人電腦和全球資訊網一起成長。數位化重塑了國界的概念，釋放了全民參與的潛力，並展示了民主政府如何與世界各地的群眾智慧協作。

弗里德里希諾曼基金會為1958年時任西德總統特奧多爾・豪斯（Theodor Heuss）所創辦的基金會，與全球近60個國家與公民社會的夥伴們共同推展促進民主自由。而在臺北成立的全球創新中心則以推動「數位轉型」和「為民主而創新」為業務主軸。