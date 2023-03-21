據「天津港集團」公眾號消息，6500噸中國大陸國產50米鋼軌21日上午在天津港大沽口港區，完成裝載啟運歐洲，投入匈塞鐵路塞爾維亞境內的工程建設。臨港港務公司安全、優質、高效地完成此次裝船任務，有效助力大陸國產50米鋼軌首次出口歐洲市場。

匈塞鐵路是中國大陸與中東歐國家合作的標誌性專案，北起匈牙利首都布達佩斯，南至塞爾維亞首都貝爾格勒，全長近350公里。全線建成通車後，貝爾格勒和布達佩斯之間的通行時間將由原來的8小時縮短至3小時左右，有利於提升地區鐵路通道客貨運輸能力，便利沿線民眾出行。

為提升鋼軌的平直度，中國大陸首次將「全萬能軋製工藝」應用於60E1鋼軌生產，實現了50米定尺的60E1鋼軌的順利生產，且產品品質優於用戶標準要求。

天津港集團介紹，裝船作業前期，臨港港務公司提前與鐵軌供應方中國鐵路物資股份有限公司加強溝通，制定「邊運抵邊裝船」模式，保障作業過程的連續性，提高通關效率，降低企業物流成本；同時，密切聯繫天津海關、大沽口海事局、塘沽出入境邊防檢查站等口岸單位，優化作業環節。

作業過程中，臨港港務公司採用兩台門機合抬的吊裝方式，並配備專用吊具，通過門機一牽一送，有效保證了吊運全過程的平穩、同步、協調，順利完成了此次作業。

據悉，該批項目的鋼軌的出口總量超過2萬2000噸，鋼軌出口採用「鐵海鐵」聯運方式，預計將於5月底前在天津港全部發運完畢。