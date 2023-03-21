市場消化銀行業危機，本周聯準會（Fed）將公布利率決策，外界預期銀行業承壓，將迫使聯準會暫停升息，10年期美債殖利率來到3.56%。美股周二（21日）3大指數開高，道瓊工業指數漲近300點，那斯達克指數漲近1%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數上漲295.7點（或0.92%），暫報32540.28點；那斯達克指數上漲115.76點（或0.99%），暫報11791.29點；標普500指上漲41.18點（或1.04%），暫報3992.75點；費城半導體指數上漲34.03點（或1.09%），暫報3148.74點。

5大科技巨頭齊漲，Meta漲1.8%，隨著瑞信被收購，美國多家大型銀行在政府主導下，馳援地區中小銀行困境，銀行股同步開高，漲幅普遍超過2%，花旗、美銀漲逾3%。半導體類股也上漲，美光漲3%，輝達、超微分別漲1%、2%，聯電ADR小跌0.1%，台積電ADR漲逾2%。