前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注，許多政治人物議論紛紛。對此，前立委林濁水今(21日)就表示，「國民黨稍安勿嚇，沒什麼嚴重的」，引發討論。

馬英九預計3月27日至4月7日赴陸，將前往湖南湘潭祭祖，並帶「大九學堂」學員前往南京、武漢、長沙、重慶以及上海等城市訪問。隨行包含前總統府祕書長曾永權、政大東亞所榮譽教授邱坤玄以及政大法律系副教授廖元豪，馬英九的姊姊們也會隨行，但夫人周美青另有行程不會隨行，隨扈則依照國安局規劃，依規定辦理。

林濁水21日在臉書上表示，「馬英九訪陸，國民黨內其他人幾乎都是看了媒體報導才知曉，最直接反應除了驚訝，還有更多的驚嚇」，林濁水更指出，有一位重要黨務人士直覺地脫口而出說「這下死定了」，說必然引爆巨大政治效應。這讓林濁水最後也斷言，「國民黨稍安勿嚇，沒什麼嚴重的」。