Sandy（吳姍儒）今（21日）順利產下兒子「Mason小初一」，感動地在社群上報喜訊，吐露初為人母的心聲，「深刻地體會了奇蹟與盼望」，立刻獲得各界和粉絲祝福；而黃子佼也在臉書分享，恰巧今日凌晨夢到Sandy破水，還傳訊告知並祝福，沒想到忙完一天打開臉書看到生產喜訊，讓他驚覺相當不可思議。

在Sandy順利產子喜訊曝光後，好友黃子佼今日晚間也在臉書發文，提到月初有稍微與Sandy聊了一下懷孕近況，沒想到自己今日凌晨就夢到她，依稀記得夢中Sandy在她面前破水；結果在半夢半醒之間，用通訊軟體傳訊給Sandy，「夢到破水，哈哈哈，祝福期待牡羊座」。

黃子佼在臉書上透露今（21日）凌晨夢到Sandy破水，傳訊她分享做夢一事，更順便祝福她生下牡羊寶寶。（圖／摘自黃子佼臉書）

黃子佼表示Sandy沒有馬上回覆訊息很正常，他自己也忙著帶小孩，直到晚間才有空用手機滑臉書，一打開就看到Sandy順利產子的好消息，既感動又很驚訝，忍不住聯想，「嚇死我了！該不會她真在凌晨三點破水吧」；雖然黃子佼很驚訝，但也不忘在文中恭喜Sandy。

黃子佼過去與Sandy（吳姍儒）有一起合作主持節目《一呼百應》，還入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」與「益智及實境節目主持人獎」肯定，從節目上能看出二人有默契又有好交情。