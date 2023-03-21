綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，憑藉優秀主持功底獲得3次金鐘獎肯定，事業一帆風順，愛情世界也得意，她與設計師男友王陽開交往5年，兩人於去年1月結婚，婚後很快就傳出有喜，即將升格當父母，Sandy這陣子為了在家待產推掉工作，今（21日）報喜訊，已經平安誕下寶寶，父親吳宗憲也透露晚點會去看女兒。

據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲透露晚點會去探望女兒，「母子平安，一切都好。我真的都快掉眼淚了！」。而吳宗憲也興奮對《中時》表示，「真的太棒了，謝謝大家的祝福。母子平安。我又開心了。」Sandy則透過經紀人表示感謝大家的祝福。

Sandy今在社群平台報喜，曬出產後與寶寶的照片，「好榮幸！這日，我們歡歡喜喜地誕下『Mason 小初一』充滿感謝感動，也深刻地體會了奇蹟與盼望。」

Sandy（吳姍儒）生了，母子平安。（圖／facebook）

Sandy感性地說，「這天天在我肚子裡開趴踢的小男孩現在穩當地在我懷裡，見了面，倒是相當客氣，哭聲輕柔撒嬌，牽動我心。愛本來就很強大，眾水不能熄滅，洪流也不能淹沒，只是沒想到，我們真的有這個權利和資格孕育出這份愛。」

她分享小孩出生的情況，將寶寶抱到她胸口時，寶寶瞬間就安靜下來，Sandy小聲對寶寶說：「兒子，快樂就好，我愛你。你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。」母子的溫馨瞬間感動許多網友。