新北市淡水、三芝以及石門由於受到醫療次分區的限制，總人口近20萬人的淡三石地區只有一間大型醫院淡水馬偕，其餘大型醫院皆落在台北市境內，嚴重造成區域內的醫療失衡；對立法委員洪孟楷證實，他近日已與衛福部達成共識，在一年內將會針對全國的醫療次分區進行重新規畫，替淡水興建新醫院的期盼有望解套。

洪孟楷表示，目前已與衛福部醫事司達成共識，對方承諾一年內會針對全台灣啟動醫療區域重新劃分作業，尤其包括台北市、新北市、嘉義縣、市等重點地區，優先受衛福部審查。

鄭宇恩表示，在分級醫療層面，淡水北海岸地區有醫學中心淡水馬偕、地區醫院及基層診所，獨缺區域醫院，新北聯醫體系責無旁貸，應儘速拓點至淡水，以落實北海岸地區醫療院所分工，提升醫療照護品質。

雖然新北市衛生局對此表達歡迎，且強調隨時都準備好與中央共同商討重畫事宜，但淡水再建新的地區醫院恐還是漫漫長路；衛生局醫事科長楊時豪認為，地區醫院大概要10萬人以上才撐的起營運，但淡海新市鎮目前人口數僅8萬多人，未來經營恐會相當吃力。

楊時豪指出，即便將醫療次分區重畫，雖然淡三石地區確實每萬人病床數驟降至37床，但也達到每次分區至少要每萬人35床以上的限制，除非有明確且有力的理由，否則恐仍難以通過醫審會。