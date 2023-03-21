屏東知名牙醫師艾登醫療體系執行長陳登偉， 4年前開始進入獅子鄉進行牙醫巡迴醫療，也盼藉此拋磚引玉，吸引更多熱血醫師與社會大眾整合資源送愛到偏鄉。（陳登偉提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東知名牙醫師艾登醫療體系執行長陳登偉， 4年前開始進入獅子鄉進行牙醫巡迴醫療，也盼藉此拋磚引玉，吸引更多熱血醫師與社會大眾整合資源送愛到偏鄉。（陳登偉提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東知名牙醫師艾登醫療體系執行長陳登偉，有感於屏東醫療資源分配不均，尤其偏鄉與原鄉地區的孩子因看牙不便延誤口腔照顧黃金期，導致衍生後續繁複治療過程，為此，4年前他開始進入獅子鄉進行牙醫巡迴醫療，也盼藉此拋磚引玉，吸引更多熱血醫師與社會大眾整合資源送愛到偏鄉。

現年42歲的牙醫師陳登偉，出生高雄市，因家庭與工作關係而落腳屏東，也因此有機會發現屏東需要醫療資源的地方有很多，而且醫療資源分布非常不平均，偏遠地區民眾的健康問題應該得到關注。

「口腔健康不應該有城鄉差距！」他說，獅子鄉的孩子們想要看牙齒，起碼得跑到30公里外的枋寮鄉，如果能有一位醫師長期蹲點，用心地去照顧學童的口腔健康，他們的未來也會越來越好，幫助學習成長路上健康相隨。

為此，他發現自己能藉由醫療專業發揮善心，4年前開啟偏鄉的牙醫巡迴醫療之旅，每個月不辭辛勞驅車前往獅子郷丹路國小、草埔國小、楓林國小與內獅國小，並且號召旗下醫師一同投入佳冬鄉昌隆國小與新埤鄉餉潭國小奔波行善，照顧學童們的口腔健康。

陳登瑋還連結扶輪社及銀行等社會企業的愛心，捐贈診療設備讓偏郷醫療服務更完善，他說，雖然為了偏遠巡迴醫療必須清晨天剛亮就啟程，經常來回花費3小時車程往返屏東市區與獅子鄉，但他甘之如飴。

陳登偉醫師一手創辦的艾登醫療體系，致力打造屏東最具醫學中心水準的專業牙醫治療，儘管他在投入巡迴醫療時便立志將盡己所能替偏鄉醫療盡心盡力，但他也憂心，偏遠地區的醫療資源與人力不足始終是難解的問題，僅憑一己之力始終難以突破種種的限制。

但就在他苦於沒有更多時間服務鄉親時，透過友人的牽線與促成，讓艾登醫療體系能夠跟美商達成策略結盟，雙方簽訂合併備忘錄，未來Docter Inc將正式跨足牙科醫療相關產業，攜手提供居民更優質的醫療體驗與醫療品質，並投入更多資源照顧偏鄉原民健康。