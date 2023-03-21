德國3月投資人信心銳減
ZEW經濟研究院公布，3月德國投資人信心指數從2月的28.1點驟降至13.0點，且低於路透調查分析師預期的17.1點。投資人對經濟現況的信心指數也下滑1.4點至負46.5點。ZEW總裁溫巴赫（Achim Wambach）表示：「國際金融市場正面臨沉重壓力，而這樣的不確定性也反映在投資人信心指數。投資人對銀行業獲利前景的信心銳減，儘管目前仍保有些許正面看法。」
ZEW經濟研究院公布，3月德國投資人信心指數從2月的28.1點驟降至13.0點，且低於路透調查分析師預期的17.1點。投資人對經濟現況的信心指數也下滑1.4點至負46.5點。ZEW總裁溫巴赫（Achim Wambach）表示：「國際金融市場正面臨沉重壓力，而這樣的不確定性也反映在投資人信心指數。投資人對銀行業獲利前景的信心銳減，儘管目前仍保有些許正面看法。」
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