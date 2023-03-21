台中新興隱富聚落、位於北單元二重劃區的「陸府觀森」近期落成，18層樓高的建築外觀猶如一座森林似的都會宅邸，建築立面滿盈的植栽綠瀑，以及開放鄰里共享的綠廊道，全都由複層式的植物包圍，讓路過的人不禁讚嘆：「好漂亮的住宅大樓！」「陸府觀森」兼具ESG環境永續和宜居生活的住宅設計，是台中市第三座完工的宜居建築代表個案。

「陸府觀森」目前每坪最高單價6字頭，由於早已完銷一空，近期，陸府建設在北單元二續推第三個新案「陸府續森」，地點就在距離「陸府植森」100公尺的龍聖路上，1,204坪的基地規劃22層樓高、總戶數76戶的產品，再現「都會神木、垂直森林」宅邸。

據悉，「陸府續森」雖然細節尚未公開，卻已收到不少聞名「陸府式生活」的高資產客群詢問，每坪單價8字頭起，可望創下區域單價新高。

陸府建設表示，陸府的「綠實力」來自團隊內建具備景觀及園藝專業的「綠海植人」，從研發階段「先設計植栽再規劃建築」到成屋售後的植栽養護，自成一系的服務團隊是造就綠意盎然生機住宅的關鍵。

陸府不只在住宅的硬體細節上費心，為住戶營造質感樂活的用心，讓服務軟體成為陸府新好宅的標配。最具代表性的是，將傳統合院式住宅人情往來的「稻埕」，轉換成獨特的公設「生機廚房」並常駐專責的「精緻服務關係師」，個個具備餐飲專長，假日為住戶烹調早午餐，配合節氣手作暖胃又暖心的中西式點心與住戶分享，讓生機廚房和精緻服務關係師，成為凝聚社區情感的靈魂組合。

此外，陸府建設考量長遠為跨社區的住戶服務，10年前即成立基金會，透過藝術策展、美學活動、戶外走讀的舉辦，更鼓勵健康促進邀住戶參加馬拉松賽事、包場贊助國內知名表演藝術團體演出。

陸府表示，要讓住戶買到的不只是房子，而是入住後的「陸府式生活」，包含三大主要的價值「生機建築、永續服務、質感樂活」的真實體驗。為此，陸府100位員工之中，就有4成人力投入售後服務，實踐對住戶的承諾。

陸府以「活在都會、住在森林」的初衷打造建築，投入軟硬體的規劃思維，呼應國際永續目標的氣候行動，垂直森林大樓社區的高綠覆植栽，助於調節區域微氣候、降低都市熱島效應；加上陸府獨有的專屬綠海植人，將「綠」和「永續服務」結合成為高端住宅的新奢指標，讓綠意盎然的住宅大樓，擁有無價的自然環抱。

延續「生機、永續、樂活」的價值深耕區域經營，陸府建設的目標是，將每一座社區的生態跳島串聯成為「城市生態走廊」，實現自然願景與永續好宅。