南韓女星金賽綸以童星出道，曾出演過電影《大叔》、電視劇《戀愛播放列表 (第四季)》並有著「最美童星」的別稱，去年5月她因酒駕撞壞變電箱，並肇事逃逸後，重挫演藝事業。豈料，在家「自我反省」的她，竟被爆出多次在酒吧出入。

本月8日，金賽綸素顏並帶著口罩現身出庭時，才稱自己賠償完店家損失後一家生活陷入困頓，目前是以打工度日，並於事後在IG上曬出身穿連鎖咖啡廳制服，疑似在裡面打工的照片。豈料事後該店主管出面澄清她並未在店內打工，而此舉也遭網友抨擊她是在「刻意證明自己生活困難」賣慘。

而今(21日)，據韓媒《SBS》獨家報導，有知情人士透露，金賽綸在今年多次出入首爾市中心的酒吧，喝酒玩牌的模樣，且有其他知情人指出看見金賽綸玩牌時，身旁堆滿了籌碼，讓人很難相信她此前稱「生活困難」的說法。另外，據韓媒《THE FACT》報導，稱她正在一間由熟人所開設的酒吧內工作，不僅動作熟練，待客也相當親切。

此外，除了不少韓媒報導外，該則消息也在韓網論壇《THEQOO》上引發熱議，有網友認為她「沒有意識到自己的錯誤」，紛紛留言抨擊：「你不擔心你的職業嗎」、「這還不夠酗酒嗎」、「我已經不相信她了。」而金賽綸截至目前，仍未對此做出回應。

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