性感女神舒淇出道多年依舊維持凍齡美貌，46歲仍性感嫵媚，雖然近年來較少幕前作品，但一舉一動仍受到關注，今（21日）她現身三亞出席品牌活動，穿上白色連身洋裝氣場全開，絲毫看不出歲月痕跡。

舒淇成為時尚品牌全球代言人，今她穿上品牌服飾出席活動，一現身就驚豔全場，穿上白色連身洋裝，不僅腰間開洞下身更開高衩到腿根，露出性感蠻腰和筆直長腿，完美S曲線一點都沒有贅肉，46歲仍保養得宜，美到讓網友都不敢相信。

「舒淇鯊(殺)瘋了！今天是搖曳生姿的白玫瑰」、「我的天，好美好大氣」、「她一笑，真的就無敵」、「美得如此生動而性感」、「被舒淇美呆了」、「根本就是搖曳生姿的白玫瑰」。

舒淇身材保養得宜。（圖／取自新浪娛樂）

舒淇美到讓網友都覺得誇張。（圖／取自新浪娛樂）

舒淇之前因為飽受過敏所苦，讓她也減少工作量好好調養身體，因為是長期勞累導致免疫系統失調，所以醫生要她休息，而她平常如果沒工作，也會盡量素顏，讓皮膚可以休息。

之前馮德倫罕見曬出和舒淇的合照，而網友也發現舒淇的白髮格外引人注目，沒有特意遮掩，正面面對優雅老去的態度，也讓網友相當讚賞。