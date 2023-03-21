政府普發6000元將於明（22）日上午8時開放上網登記，領取方式像是直接入帳、造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現，而現在詐騙集團猖獗，警方也提醒，正確網址只有一個，就是「6000.gov.tw」，來源不明連結絕對不要點，同時政府也不會以簡訊或email通知民眾，開心領錢之餘，也要小心詐騙集團設下的陷阱。

全民共享普發現金將從22日早上8點開放民眾線上登記，中央並提出系統帳號（https://6000.gov.tw）供民眾登記，而為避免一開始就湧入大批民眾線上登記，造成網路塞車，從22日到26日共5天時間，將採取身分證或居留證尾數號碼進行分流，民眾登記時要特別注意。

財政部也提醒，本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

警方呼籲，用「登記入帳」方式領取時，於點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。