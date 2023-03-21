112年大學「繁星推薦」放榜，普台高中共有44位報名，錄取率達75%，錄取同學多以第一志願錄取頂大，成果亮眼！校排前端的高寀袗同學如願錄取第一志願台大外文系；南投學測狀元林方偉同學通過中國醫藥大學牙醫學系第一階段，他表示牙醫與中醫皆是他心之所向，具備跨領域學習知能的他也規劃未來輔修中醫學系的課程，繼續精進自我。

林方偉在高二時成立了讀書會，與班上同學輪流講解擅長的科目，同學不僅在成績有明顯的提升，也讓林方偉增進組織能力，一舉兩得；除此之外，他建議學弟妹「謀定而後動」，愈早確立目標，就能在選取科系時占得優勢。

高寀袗從小對語言有興趣，小六來到普台，經過第二外語課程的扎實學習，高二輕鬆通過日語N2檢定，未來將會更加努力鑽研大學學科，加以輔修日文或法律系，以期在基礎學科領域，發揮個人專長，做出貢獻。

同樣優秀的張宇希錄取清大生醫工程與環境科學系、余宸毅錄取陽明交大電子物理系、何奇峻錄取成大化工系、李詩惟錄取政大法律系。

林秋惠校長表示，普台學生從小學一年級起住校，平日少了3C產品的誘惑，在豐富多元的學習環境中更能夠心無旁騖地多方學習與自我探索，五育均衡發展的成果更加顯著。期許每位同學在自己喜歡的領域累積深厚的學術能量，日後有卓越的成就，自利利他，造福社會。