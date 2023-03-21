中國國家主席習近平（左）21日到訪克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁先進行小範圍會談。（路透社）

國家主席習近平繼續第2天的訪俄行程，21日下午「習普會」重頭戲登場，中俄代表團舉行正式會談，討論深化雙邊關係、經濟領域合作、國際局勢及烏克蘭危機等一系列問題，並預計簽署重要聯合文件。早上，習近平在會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄國總統普丁今年訪華，據大陸官媒報導指，習邀普丁出席今年舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

21日下午，普丁與習近平在克里姆林宮進行小範圍會談，接著中俄代表團舉行擴大範圍的會談，隨後簽署聯合文件。兩國元首還預計發表聯合聲明。最後，普丁設國宴招待習。據俄方先前透露，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。

俄方官員日前稱，中俄會談議題包括軍事技術和能源領域的合作。俄國防部長蕭依古及軍事技術合作局局長就在與會官員之列。然而，按照對等原則，中國新任防長李尚福也應出席，但大陸官媒並未提及李尚福陪習訪俄，可能有低調處理雙方軍事合作之意。

法新社指出，烏克蘭對習訪俄感到憂心，擔心中國最終可能決定向俄提供武器，進而影響烏戰結果。美媒引述匿名的烏克蘭高級官員指，正與中國磋商安排習近平與烏總統澤倫斯基之間的通話，以討論北京就烏克蘭問題提出的方案，但也補充稱目前未有定案。

21日早上，習近平會見俄總理米舒斯京時表示，「昨天，我正式邀請普丁總統在今年方便的時候訪問中國。」他提及，今年大陸將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而普丁參加了前兩屆論壇。習還說，中國新任國務院總理李強將繼續「優先看待中俄的全面戰略夥伴關係」，並呼籲延續雙方總理定期會晤的傳統。據報導，米舒斯京也已接受訪華邀請。

20日傍晚，習普先舉行一對一「非正式」會談和晚宴，持續了4個半小時。據新華社報導，習近平說，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。此外，儘管普丁尚未宣布是否再尋求連任，習則談到俄國明年將舉行總統選舉，而他堅信俄國人民一定會繼續支持普丁。

提到烏克蘭問題，習近平表示，中方願繼續為推動政治解決發揮建設性作用。他強調，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。普丁表示，俄方「認真研究了」《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，對和談持開放態度。