情侶交往時間一久，許多問題就會逐漸浮出檯面。一名男網友表示，洗鴛鴦浴時發現女友從來不關蓮蓬頭，抹沐浴乳時還是不斷讓水沖在身上，清潔方式相當隨便，以致於幫女友按摩時，常常都會搓出「一堆泥」，且女友的生活習慣更是和她亮麗的外貌形成驚人反差，讓這名男網友納悶，「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦？」

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，女友長得漂亮又有氣質，但在一起之後，他才發現女友的生活習慣糟糕透頂，不只浴室排水孔一堆頭髮沒清理，房間也是亂成一團，讓原PO瞬間敗壞好感，更誇張的是，女友常會要求原PO幫忙按摩、刮痧，但每次結束後，都可以搓出「一堆泥」，女友的背上更是滿滿一片痘痘。

當原PO開始和女友洗鴛鴦浴後，才終於解開這一切謎團，原來，女友盥洗時總把蓮蓬頭的水開著沖身體，「洗澡就是大概嚕嚕過去，我真的不知道有沒有洗乾淨耶」，即便洗完澡聞起來香香的，但身上仍有許多汙垢，原PO大嘆：「為什麼漂漂亮亮的女生這麼髒啦，求解？」

對此，網友紛紛回應，「你不知道女神的房間是禁止進入的嗎？那很可能是地獄啊」、「背部痘痘很大原因是洗不乾淨，還花一堆錢買保養品治療，根本不能治本」、「如果還再認為漂亮女生的房間都很乾凈的話，那就錯了」、「真的，我有一年室友就是負責漂漂亮亮，宿舍也是亂成不知道怎麼樣，大部分都是我在打掃」。