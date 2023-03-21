2年前1艘8萬多噸的貨輪直接撞倒岸邊的2台橋式起重機

引水人喝酒釀禍？7.4萬噸貨輪驚悚撞擊畫面曝，「90度直撞」高雄港碼頭。

1艘7萬多公噸的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO）」，昨(20)日要停泊高雄港77號碼頭，卻發生船頭直接撞上碼頭的意外，徐姓引水人經酒測值為0.19毫克，也遭爆出去年11月、今年1月，5個月內發生3起「意外事故」；無獨有偶，2年前高雄港70號碼頭遭到1艘8萬多噸重的東方德班輪(OOCL DURBAN)貨櫃船，疑因引水人用「經驗判斷」，導致整艘船撞倒碼頭橋式起重機。

昨(20)日7萬多噸重的塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO）」，要停泊高雄77號碼頭時，造成船頭直接撞上碼頭，意外發生後，引水人徐姓男子經酒測為0.19毫克，然而，引水人是屬「顧問」不是駕駛，因此，貨櫃船與碼頭的損失，將由船長與船東負責及賠償，而引水人不需負責任與賠償。

高雄港碼頭遭貨櫃船衝撞已經不是第一次，2021年6月3日，1艘8萬多噸重的東方德班輪(OOCL DURBAN)貨櫃船，直接撞上岸邊吊掛的橋式起重機，整座起重機應聲垮落，傾倒在碼頭的聯外道路上，也撞擊擺在一旁大量貨櫃，這起事件也造成2台起重機倒塌、部分貨櫃毀損、1人輕傷，而卡在起重機上一度受困的2工程員最後也獲救，無須送醫。

東方德班輪(OOCL DURBAN)貨櫃船的肇事原因，據《國家運輸安全調查委員會》的調查報告發現，第一、引水人未計畫性使用大型船靠泊的安全操作程序，僅依照引水人的個人經驗，採取直接用舵轉向的作為，導致轉向時迴轉半徑太大造成碰撞事故；第二、引水人雖然資歷豐富，對於大型船港內拖船的計畫運用不足；第三、引水人領航時之狀況警覺稍有不足；第四、藉引水人的個人經驗領航大型船隻轉向形同冒險；該引水人也被收回職業手冊3個月。

「引水人」的工作可說是非常危險，但薪水也很可觀！每當有貨輪要進港時，就需要透過對當地水文知之甚詳的「引水人」來帶路，才能順利地將船隻引導泊港；引水人的作業模式，會先搭乘領港小艇靠近貨櫃船，然後在攀爬上船身旁的繩梯，若遇到海象不佳時，領港小艇要靠近近港的船，其困難度大增，那引水人要攀爬上繩梯更是難上加難。

另外，引水人需要與各國船長溝通，因此，外語能力好是基本要具備，而專業的航海知識也更是不可或缺，因此，不少引水人都是國籍船長退休後轉任，每次出任務都是在搏命演出，據悉，引水人月領50萬至80萬元之間，但「有錢賺可能沒命花」。