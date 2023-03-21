民進黨台北市議員王世堅20日宣布參選士林大同區立委，跟同區現任立委何志偉強碰。媒體人黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目指出，王世堅過去是謝系，從謝長廷昔日訪陸祭祖照片中，看到背後有黃承國，就知道王世堅跟黃承國勢必有一些淵源。但王世堅去年不挺英系，反對陳時中來選台北，而支持林佳龍選，所以他的派系色彩跟英系沒有那麼接近，可是為什麼20日英系全部站在他的身旁？因為敵人的敵人就是朋友！

「剛剛你們講到黃承國這個名字。」黃揚明指出，最近剛好大家不是都講到謝長廷去大陸嗎？「欸？黃承國在這裡，原來他也有去喔！」很多熟面孔，趙天麟啦、林鶴明啦、蘇治芬啦，這是當時謝長廷去中國大陸廈門祭祖的時候，他們都有跟。

黃揚明表示，王世堅過去都以自己為謝系，但當謝系解散了之後，就是說現在沒有所謂謝系，從謝長廷背後有黃承國，就知道王世堅跟黃承國勢必是有一些淵源的。可是他最近這幾年在黨內算比較孤鳥，但他昨天講的第一句話叫「我信賴，但我不信邪」，還是強調他挺賴清德。

黃揚明提到，包括去年，去年王世堅不挺英系，如果大家還記得的話，去年他打陳時中打得也蠻用力的，他是反對陳時中來選台北，他是支持林佳龍來選。所以他的派系色彩，跟英系沒有那麼接近，可是為什麼昨天英系全部站在他的身旁？這個很簡單：敵人的敵人就是朋友！

黃揚明直言：「就是說，當你要挑戰何志偉，太好了，我們有共同的敵人了，我們可以幫助你！」