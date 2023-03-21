出國旅遊務必小心，旅遊陷阱無所不在。一名台灣女遊客日前赴泰旅遊，從素萬那普機場(Suvarnabhumi Airport)搭計程車到曼谷市中心，遭司機敲詐，多收了4倍的車資，如今該司機不僅被機場列入黑名單，營業執造恐還被吊銷。

當地臉書旅遊粉專披露，這名台灣女性搭計程車，從機場到市中心，被要求支付1200至1500元泰銖(約新台幣1075至1345元)，稱是機場規定，拿出一張價目表給台灣女遊客看，女遊客不疑有他，殊不知價目表是司機自行偽造的。實際上機場規定所有計程車必須按錶計價，而一般來說，從機場到市中心只需要300泰銖，也就是說女遊客被敲詐高達4倍車資。

A taxi driver has been banned from picking up passengers at Thailand’s largest airport for allegedly using a fake list of flat-rate fares to overcharge a Taiwanese visitor for a ride from Suvarnabhumi International Airport to central Bangkok. https://t.co/yuPs3yHqwd — The Nation Thailand (@Thenationth) March 19, 2023

根據泰媒《國家報》報導，消息傳出後，素萬那普機場極度重視，立刻展開調查，僅花2天就找到當事計程車司機，通報政府後，將司機列入黑名單，禁止進入機場載客。

機場表示，經調查後，發現受害者恐不止台灣女遊客，且敲詐的司機恐也不止一位，嚴重損害國家形象，因此不排查吊銷涉案司機的營業執造，並呼籲遊客們踴躍檢舉有類似行為的司機。