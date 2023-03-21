高雄一名男子經常與女鄰居爭吵，先前因數度辱罵對方「孬種」、「一天到晚跟人吵架」而挨告，一審依誹謗罪遭判處拘役10日，得易科罰金1萬元，案經上訴，法官認為男子所言非惡意，女鄰居的確經常與其他鄰居起糾紛，屬於合理評論，改判無罪，可上訴。

判決書指出，男子於2020年3月開車行經女鄰居住處前的空地時，不慎撞倒女鄰居的腳踏車，雙方因而起爭執，男子則連連辱罵，「你是孬種」、「一天到晚跟左右鄰居都在吵架」、「一天到晚跟人吵架」等語，女鄰居認為名譽遭毀損而報警提告。

一審審理時，法官認為男子不以理性方式與鄰居溝通，欠缺尊重他人的觀念，且犯後不認罪，未與女鄰居達成和解等情狀，故依誹謗罪，判處男子拘役10日，得易科罰金1萬元。

案經上訴，法院重新勘驗證據，逆轉認定男子所言並無惡意，包括女鄰居經常與其他鄰居發生衝突等言論，均為事實並非憑空捏造，另外員警訪談其他鄰居後，發現女鄰居並非只與男子相處不睦。

法官最終認定，男子所稱，「一天到晚跟左右鄰居都在吵架」等語，屬於合理評論，難以認定男子主觀上有毀損女鄰居名譽及公然侮辱誹謗的犯意，改判無罪。可再上訴。