東海大學管理學院院長李書行表示，東海管院通過AACSB商管學院國際評鑑五年期再認證，更名列全球前5％商管學院，目前更與美國名校羅格斯大學、德克薩斯大學達拉斯分校、羅德島大學合作2+2及3+2雙聯學位計畫，致力培育深度國際化專業領域管理人才。

東大管院自2019年成立國際菁英組，全面啟動國際化創新課程，李書行說，第一屆國際菁英組畢業生出類拔萃，升學表現不同凡響，紛紛錄取英國倫敦大學學院，英國愛丁堡大學、澳洲雪梨大學、澳洲新南威爾斯大學、澳洲昆士蘭大學、美國聖地牙哥加州大學、澳洲蒙納許大學、英國布里斯托爾大學、英國南安普敦大學、美國華盛頓大學、英國杜倫大學、英國伯明翰大學、美國賓州州立大學、英國雪菲爾德大學、英國諾丁漢大學、英國蘭卡斯特大學、英國巴斯大學、英國克蘭菲爾德大學，及美國喬治華盛頓大學等名校。

對於學生表現大放異彩，李書行指出，東海深度的國際化教育，功不可沒，不只重視培養學生的全球觀點與世界移動能力，也結合專業與通才教育。

李書行說，東海企管系、國貿系、會計系、統計系、財金系，及資管系六系優秀新生，皆可選擇申請加入國際菁英組，前兩年密集接受管理核心課程全英語專業菁英教育，並自第二年起至主修學系持續精進專業領域進階課程，成為同時具備主修領域專業及深度國際移動力的全球化管理領導人才。

李書行指出，東海管院2023年2月通過AACSB商管學院國際評鑑五年期再認證，持續名列全球前5％商管學院，目前更與美國名校羅格斯大學、德克薩斯大學達拉斯分校，及羅德島大學合作2+2及3+2雙聯學位計畫。

國際菁英組設置兩位總輔導教師，管理學院六系各配置一位學系為輔導教師，精心為國際菁英組學生量身打造2+2、3+2，及4+N國際化學習計畫，讓學子在全球舞台上發光發熱。